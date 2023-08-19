УЕФА утвердил бригады судей, которые будут сопровождать луганчан на пути к групповому этапу второго по силе евротурнира.

Первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы между Славией и Зарей, который состоится 24 августа в Праге, будет судить эстонская бригада арбитров во главе с 42-летним Кристо Тохвером, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами будут Силвер Коив и Стин Клаасен. Резервный рефери – Йонас Яановитс. К слову, Тохвер ранее не судил украинские команды, однако трижды работал на матчах "сине-желтых" (U-17 и U-21).

На ответном матче, который пройдет 31 августа в польском Люблине, будет работать бригада из Франции. Главным будет 37-летний Жером Брисард (с украинцами не пересекался), а помогать ему будут Алексис Оже и Орельен Бертоме. Четвертым арбитром будет выступать Томас Леонард.

Напомним, Славия на пути к дуэли с Зарей прошла в 3-м туре квалификации Лиги Европы СК Днепр-1 (4:1 по итогам двух матчей).

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