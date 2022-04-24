Нападающий "горняков" Андрей Борячук верит, что после победы в нашем государстве будет настоящий футбольный бум.

"Как война скажется на чемпионате Украины? Надеюсь, он не исчезнет, ​​а даже наоборот – вся наша страна после войны расцветет еще больше.

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Отстроим тот же Мариуполь, который будет еще красивее, в котором будет не только футбол, а и много других мест, где дети и горожане смогут отдыхать и наслаждаться жизнью. Потому что мы – украинцы. И победа будет за нами. Слава Украине!" – цитирует Борячука официальный сайт Шахтера.

Напомним, украинцы уже 60-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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