Нападник "гірників" Андрій Борячук вірить, що після перемоги у нашій державі буде справжній футбольний бум.

"Яким чином війна позначиться на чемпіонаті України? Сподіваюсь, він не зникне, а навіть навпаки – уся наша країна після війни розквітне ще більше.

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Відбудуємо той же Маріуполь, який буде ще красивішим, у якому буде не лише футбол, а й багато інших місць, де діти й містяни зможуть відпочивати та насолоджуватися життям. Бо ми – українці. І перемога буде за нами. Слава Україні!" – цитує Борячука офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, українці вже 60-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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