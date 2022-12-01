Ситуация вокруг поста президента УАФ становится более напряженной – в Закарпатской ассоциации футбола предлагают провести внеочередной конгресс.

"Заслушав информацию об исключительной ситуации, возникшей в деятельности УАФ, и учитывая, что отчетно-выборный XXV конгресс Украинской ассоциации футбола не состоялся, а срок полномочий президента УАФ истек, что требует немедленного решения с учетом введения в государстве особого правового режима военного положения, выдвинули предложение созвать внеочередной конгресс Общественного союза УАФ на 20 декабря в Киеве", – говорится в заявлении на официальном сайте Закарпатской ассоциации футбола.

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Журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале отметил, что на заседании выдвинули ноту недоверия действующему президенту УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки. Протокол уже направили в Дом футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни подобные решения будут и в остальных областных федерациях по всей территории Украины.

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