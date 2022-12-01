Ситуація навколо посади президента УАФ стає більш напруженою – в Закарпатській асоціації футболу пропонують провести позачерговий конгрес.

"Заслухавши інформацію стосовно виняткової ситуації, яка виникла в діяльності УАФ, та враховуючи те, що звітно-виборний XXV конгрес Української асоціації футболу не відбувся, а термін повноважень президента УАФ закінчився, що вимагає негайного вирішення з урахуванням запровадження в державі особливого правового режиму воєнного стану, висунули пропозицію скликати позачерговий конгрес Громадської спілки УАФ на 20 грудня в Києві", – йдеться в заяві на офіційному сайті Закарпатської асоціації футболу.

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Журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі зазначив, що на засіданні висунули ноту недовіри чинному президенту УАФ Андрію Павелку та пролунала вимога його відставки. Протокол вже спрямували в Будинок футболу.

Очікується, що найближчими днями подібні рішення будуть і в решти обласних федераціях по всій території України.

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