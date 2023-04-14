На вылет и влет: как изменится УПЛ и что общего у Баварии с Оболонью
14 апреля 13:52 - Читати українською
"Футбол 24" оценил шансы украинских команд в борьбе за сохранение прописки и выделил самых реальных претендентов на повышение в классе.
На прошлой неделе стартовал второй круг Первой лиги, который сразу же ознаменовался сенсацией: дебютное поражение в сезоне потерпел лидер первенства – житомирское Полесье.
Кто имеет лучшие шансы ворваться в элиту и кого ждет бесславный вылет из УПЛ смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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