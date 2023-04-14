"Футбол 24" оценил шансы украинских команд в борьбе за сохранение прописки и выделил самых реальных претендентов на повышение в классе.

На прошлой неделе стартовал второй круг Первой лиги, который сразу же ознаменовался сенсацией: дебютное поражение в сезоне потерпел лидер первенства – житомирское Полесье.

Кто имеет лучшие шансы ворваться в элиту и кого ждет бесславный вылет из УПЛ смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х