На виліт і вліт: як зміниться УПЛ та що спільного у Баварії з Оболонню
14 квітня 13:52 - Читать на русском
"Футбол 24" оцінив шанси українських команд у боротьбі за збереження прописки та виокремив найреальніших претендентів на підвищення у класі.
Минулого тижня стартувало друге коло Першої ліги, яке одразу ж ознаменувалось сенсацією: дебютної поразки в сезоні зазнав лідер першості – житомирське Полісся.
Хто має найкращі шанси увірватися в еліту і кого чекає безславний виліт з УПЛ дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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