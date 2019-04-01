"На выборах всей стране устроили первое апреля", – Несенюк сравнил президентские выборы с днем дураков

Глава Департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал праздник первого апреля и сравнил с ним президентские выборы в Украине.

"Не жизнь – а первое апреля. Всегда ненавидел этот день. С детского сада не понимал, что может быть смешного в том, чтобы обмануть своего знакомого? Не понимал я тогда, глупенький, что первоапрельский розыгрыш – это модель всей нашей жизни. Что обмануть ближнего – это универсальный рецепт успеха. Что в политике, что в бизнесе, что в карьере.

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Теперь я это понимаю. И поэтому мне обидно за своих коллег, нормальных будто снаружи людей, которые стремятся впихнуть в ленту новостей сегодняшнего дня какой-нибудь прикол, а на самом деле откровенную ложь. Что здесь смешного? Вам мало того, что вчера на выборах всей стране устроили первое апреля?

Я обращаюсь к порядочным людям – зачем вам это участие в празднике лжи? Ибо первое апреля – это не праздник смеха, а праздник лжи. А ложь не бывает смешной. Поймите, во лжи, как и в любой другой деятельности, всегда выигрывают профессионалы. Большинство из вас – любители. Я лично не умею врать. И поэтому каждый год первого апреля жду только того, чтобы этот день скорее закончился.

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Искренне верю в то, что лжецов-профессионалов среди нас меньшинство. А потому давайте прекращать врать. Ибо слишком все у нас невесело складывается", – написал Несенюк в своем Facebook.