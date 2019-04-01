"На виборах всій країні влаштували перше квітня", – Несенюк порівняв президентські вибори з днем дурнів

Голова Департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував свято першого квітня та порівняв з ним президентські вибори в Україні.

"Не життя – а перше квітня. Завжди ненавидів цей день. З дитячого садка не розумів, що може бути смішного в тому, щоб обдурити свого знайомого? Не розумів я тоді, дурненький, що першоквітневий розіграш – це модель всього нашого життя. Що обдурити ближнього – це універсальний рецепт успіху. Що в політиці, що в бізнесі, що в кар'єрі.

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Тепер я це розумію. І тому мені прикро за своїх колег, нормальних ніби зовні людей, які прагнуть впихнути в стрічку новин сьогоднішнього дня будь-який прикол, а насправді відверту брехню. Що тут смішного? Вам мало того, що вчора на виборах всій країні влаштували перше квітня?

Я звертаюся до порядних людей – навіщо вам ця участь у святі брехні? Тому що перше квітня – це не свято сміху, а свято брехні. А брехня не буває смішною. Зрозумійте, у брехні, як і в будь-який інший діяльності, завжди виграють професіонали. Більшість з вас – любителі. Я особисто не вмію брехати. І тому кожен рік першого квітня чекаю тільки того, щоб цей день скоріше закінчився.

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Щиро вірю в те, що брехунів-професіоналів серед нас меншість. А тому давайте припиняти брехати. Бо занадто все у нас невесело складається", – написав Несенюк у своєму Facebook.