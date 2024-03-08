Российский футзалист Вячеслав Москаленко умер на захватнической войне против Украины.

Москаленко был ликвидирован ВСУ 7 марта на войне с Украиной, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

На войне с Россией погиб преданный фанат Динамо

Футзалист дважды становился чемпионом России (2002/2003, 2003/2004), трижды выигрывал Кубок России (2000, 2003, 2004) и завоевывал Суперкубок по мини-футболу (2001). Также он выступал за сборную России на чемпионате Европы-2003.

В общем, Москаленко провел 19 матчей за национальную сборную России по мини-футболу (10 голов). За карьеру также поиграл за такие клубы как московские Динамо и Спартак.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну