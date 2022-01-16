"Я буду инвестировать много. Ровно столько, чтобы команда могла играть в такой футбол, какой мы хотим видеть.

Шахтер отправился на сборы в Турцию – с двумя новичками, без Коноплянки и еще нескольких игроков

Я убежден, что футбольный клуб Шахтер идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ, что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления", – сказал Ахметов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, накануне Шахтер объявил о подписании двух бразильцев – Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса, которые сегодня отправились на турецкий сбор с главной командой.

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