Колос на останніх хвилинах не просто врятувався від поразки, а й вирвав перемогу. Щоправда, святкувати ковалівцям довелося у романтичній атмосфері.

Колос епічно вирвав перемогу над Минаєм – два голи за 2 хвилини вирішили долю зустрічі

Річ у тому, що відразу з фінальним свистком на стадіоні зникло освітлення. Виявилося, що вимкнулася одна із веж. Щоправда, "сутінки" на арені протрималися недовго. Буквально секунд десять знадобилося працівникам, щоб відновити освітлення.

До слова, Колос під завершення року набрав 13 очок у п'яти матчах. Тепер в активі ковалівців 24 пункти та восьма позиція в турнірній таблиці. Минай залишився передостаннім.