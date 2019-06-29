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"На шикарную жизнь здесь не заработаешь" – российский легионер Черноморца Павлов оценил реалии украинского футбола

18:24 77 Читати українською
"На шикарную жизнь здесь не заработаешь" – российский легионер Черноморца Павлов оценил реалии украинского футбола
Василий Павлов / Фото Футбол1

Нападающий Черноморца Василий Павлов рассказал об условиях работы в одесском клубе.

"Когда ехал в Украину, конечно, волновался. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто прекрасно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

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Сначала я подписывал контракт на полтора года, поэтому он действует до сих пор. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в Черноморце.

Какая у меня зарплата? Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь здесь не заработаешь", – цитирует Павлова Sovsport.

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