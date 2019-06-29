"На шикарную жизнь здесь не заработаешь" – российский легионер Черноморца Павлов оценил реалии украинского футбола

Нападающий Черноморца Василий Павлов рассказал об условиях работы в одесском клубе.

"Когда ехал в Украину, конечно, волновался. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто прекрасно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Червенков рассказал о состоянии Черноморца перед стартом в Первой лиге

Сначала я подписывал контракт на полтора года, поэтому он действует до сих пор. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в Черноморце.

Какая у меня зарплата? Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь здесь не заработаешь", – цитирует Павлова Sovsport.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали