Червенков рассказал о состоянии Черноморца перед стартом в Первой лиге

Одесситы готовятся к непростому сезону во втором дивизионе Украины.

"Соберемся в Одессе в полном составе в конце июня. Планируем традиционный медицинский осмотр. Первая тренировку мы проведем 1 июля. Рассчитываем полностью сохранить костяк команды, в чем нас полностью поддерживает руководство клуба. Конечно, для решения серьезных задач нам не обойтись без усиления , но оно будет иметь точечный характер.

Десна вышла из отпуска и определилась с соперниками для спаррингов

Пригласим новых квалифицированных футболистов на проблемные позиции. Работа в этом направлении уже ведется. Подготовительный сбор Черноморца пройдет на нашей базе в Совиньоне, где практически идеальные условия для полноценной тренировочной работы. Планируем несколько спаррингов, об их расписании мы сообщим позже", – отметил Червенков в комментарии официальному сайту "моряков".

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