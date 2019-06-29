"На шикарне життя тут не заробиш" – російський легіонер Чорноморця Павлов оцінив реалії українського футболу

Нападник Чорноморця Василь Павлов розповів про умови роботи в одеському клубі.

"Коли їхав в Україну, звичайно, хвилювався. Самі розумієте, чому. Але в команді мене прийняли просто чудово. В Одесі було комфортно, дуже сподобалося. Ніякої дискримінації в зв'язку з тим, що я представляю Росію.

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Спочатку я підписував контракт на півтора року, тому він чинний і досі. 1 липня лечу до Одеси, починаю готуватися. Якщо не надійде більш цікавих пропозицій, проведу наступний сезон в Чорноморці.

Яка у мене зарплата? Цифру не назву. Скажу тільки, що на шикарне життя тут не заробиш", – цитує Павлова Sovsport.

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