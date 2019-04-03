На российского журналиста Уткина совершено нападение

Известный российский журналист Василий Уткин стал жертвой хулигана.

По словам самого Уткина, он выходил с тренировки своей команды, где часто бывает, после чего и было совершено нападение.

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Злоумышленник ждал Уткина у его машины, а когда журналист подошел, то хулиган брызнул в его лицо перцовым баллончиком. Кроме того, злоумышленник снимал все на видео. Бывший комментатор считает, что для отчетности.

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Сам Уткин позже заявил, что в полном порядке, а газ только зацепил левый глаз.