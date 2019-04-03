На російського журналіста Уткіна скоєно напад

Відомий російський журналіст Василь Уткін став жертвою хулігана.

За словами самого Уткіна, він виходив з тренування своєї команди, де часто буває, після чого і був скоєний напад.

Уткін: Ракицький привідкрив "скриньку Бандери", це гравець широких поглядів – я бачив у нього вдома золотий унітаз

Зловмисник чекав Уткіна біля його машини, а коли журналіст підійшов, то хуліган бризнув у його обличчя перцевим балончиком. Крім того, зловмисник знімав все на відео. Колишній коментатор вважає, що для звітності.

У Вірменії тренер Арарата побив нападника своєї команди – ФІФА може розглянути інцидент

Сам Уткін пізніше заявив, що в повному порядку, а газ лише зачепив ліве око.