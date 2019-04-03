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На російського журналіста Уткіна скоєно напад

09:28 144 Читать на русском
На російського журналіста Уткіна скоєно напад
Василь Уткін / фото: соцмережі

Відомий російський журналіст Василь Уткін став жертвою хулігана.

За словами самого Уткіна, він виходив з тренування своєї команди, де часто буває, після чого і був скоєний напад.

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Зловмисник чекав Уткіна біля його машини, а коли журналіст підійшов, то хуліган бризнув у його обличчя перцевим балончиком. Крім того, зловмисник знімав все на відео. Колишній коментатор вважає, що для звітності.

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Сам Уткін пізніше заявив, що в повному порядку, а газ лише зачепив ліве око.

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Росія Василь Уткін
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