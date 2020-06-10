"На меня смотрели, как на кусок живого мяса": экс-игрок сборной Украины – о путешествиях по странам мира

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне эксперт Евгений Левченко рассказал о своих главных впечатлениях от путешествий.

"В последнее время я очень много ездил в страны, в которых уже был. В прошлом году более 20 таких. Думаю, в целом я посетил около 85 стран. Надеюсь, пандемия, которая перевернула нашу жизнь с ног на голову, вскоре пройдет, и мы снова сможем свободно передвигаться.

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Для меня увидеть другую культуру – глоток свежего воздуха. Очень тянет в буддистские страны. В Катманду чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. А вот максимально некомфортно было в Найроби (столица Кении – прим.): на местном рынке купил тесак и вечером пошел гулять. Тогда понял, что это не лучшее решение, он не чувствовал себя в безопасности. С Мехико тоже неприятные воспоминания. Вечером решил прогуляться и заблудился. Попал в не самый удачный район, на меня смотрели, как на кусок живого мяса. Ничего не произошло, но некомфортно: шастали неприятные люди.

Путешествие – это необязательно дорого. Одними из самых дорогих были Африка и Мальдивы. У меня нет цели остановиться в самом дорогом отеле. Перед карантином мы с женой и трехлетним сыном летали на Сокотру (остров возле Йемена). Жили в палатке без воды, без душа. Ели то, что ловили. Аборигеновские условия. Сыну очень понравилось. В Нидерландах мы с ним всегда играли на траве, а там он впервые увидел песок. Упал на него руками, стал спрашивать, что это такое", – рассказал Левченко в интервью Sports.ru.

К слову, украинец также занимает должность главы профсоюза футболистов в Нидерландах.

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