"У нас конфликт": Левченко осудил украинских футболистов в чемпионате России

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением относительно украинских игроков, которые едут выступать в чемпионат России.

"На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть – это неправда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

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Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому, что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду", – поделился Левченко в интервью Sports.ru.

Напомним, Левченко – воспитанник донецкого футбола, однако почти всю карьеру провел в Нидерландах, выступая за Витесс, Спарту, Гронинген и Виллем II. Бутсы на гвоздь повесил в 2012 году в австралийской Аделаиде. В активе Евгения 8 матчей за сборную Украины.

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