На Львовщине во время матча произошла массовая драка: вирусное видео (18+)
Поединок Второй лиги Перемышлянского района Львовской области запомнился большой дракой.
Во время матча между Чемеринцами и Неделисками произошло побоище. В нем принимали участие футболисты, болельщики и судьи.
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Конфликт возник якобы после пропущенного мяча команды из Неделиск. Фанатам не понравилось, что арбитр зафиксировал взятие ворот, а потому они начали распускать руки к боковому судье. Представители Чемеринцов же отказались продолжать поединок, после чего началась потасовка, переросшая в драку.
Стоит заметить, что видео (18+) с любительского футбольного матча на Львовщине быстро разлетелось по просторам интернета.
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