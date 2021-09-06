Во время матча между Чемеринцами и Неделисками произошло побоище. В нем принимали участие футболисты, болельщики и судьи.

УАФ пожизненно дисквалифицировала тренера, который с кулаками набросился на арбитра в Кубке Украины

Конфликт возник якобы после пропущенного мяча команды из Неделиск. Фанатам не понравилось, что арбитр зафиксировал взятие ворот, а потому они начали распускать руки к боковому судье. Представители Чемеринцов же отказались продолжать поединок, после чего началась потасовка, переросшая в драку.

Стоит заметить, что видео (18+) с любительского футбольного матча на Львовщине быстро разлетелось по просторам интернета.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром