На Ямайке молния ударила в футбольное поле – пострадали четверо игроков

На Ямайке молния чуть не убила четырех игроков / Фото из открытых источников

Очередной трагедией чуть не обернулся футбольный матч на Ямайке – молния попала сразу в нескольких человек.

Удар молнии в футбольное поле поразил сразу нескольких игроков во время матча на Ямайке. По сообщению местных СМИ, страшный инцидент произошел во время игры между командами Wolmer's Boys'School и Jamaica College.

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На 82-й минуте игры, после нескольких вспышек молнии, два игрока Jamaica College упали на газон, получив разряд. Всего пострадало четверо футболистов – двое из них были доставлены в больницу. По информации Jamaica Gleaner, один из госпитализированных жаловался на боли в груди. Электрокардиография обнаружила у него нарушения сердечного ритма. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

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Что касается матча, то главный судья Карл Тирелли его, в итоге, отменил. На момент инцидента команда Wolmer's Boys 'School побеждала со счетом 2:1.