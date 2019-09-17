На Ямайці блискавка вдарила у футбольне поле – постраждало четверо гравців

На Ямайці блискавка мало не вбила чотирьох гравців / Фото з відкритих джерел

Черговою трагедією мало не обернувся футбольний матч на Ямайці – блискавка влучила мало не в половину команди.

Удар блискавки у футбольне поле вразив одразу кількох гравців під час матчу на Ямайці. За повідомленням місцевих ЗМІ, страшний інцидент стався під час гри між командами Wolmer's Boys'School і Jamaica College.

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На 82-й хвилині гри, після кількох спалахів блискавки, два гравці Jamaica College впали на газон, отримавши розряд. Всього постраждало четверо футболістів – двоє з них були доставлені до лікарні. За інформацією Jamaica Gleaner, один з госпіталізованих скаржився на болі у грудях. Електрокардіографія виявила у нього порушення серцевого ритму. Лікарі продовжують спостерігати за його станом.

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Що стосується матчу, то головний суддя Карл Тіреллі його, у підсумку, скасував. На момент інциденту команда Wolmer's Boys 'School перемагала з рахунком 2:1.