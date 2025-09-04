“Мой сыночек. Вчера он погиб. Погиб, как герой, защищая будущее этой страны, своих близких, друзей. Еще до конца не осознаю, как жить дальше без него. Он был добрым, порядочным и талантливым человеком.

Мир уже не будет таким, как по сей день. По крайней мере для меня... Буду любить тебя всегда, мой небесный", – написал Сергей Голяченко в Facebook.

Позже эту информацию подтвердил коллега Голяченко, бывший главный редактор газеты Украинский футбол Сергей Бондаренко.

"Со вчерашнего вечера пытаюсь удержать наводнение на своих глазах. Напрасно. Слезы постоянно проступают. Сергей Голяченко, мой старый друг, товарищ, коллега не часто мне пишет. На передовой это роскошь. Но вчера сообщил о страшном – на фронте погиб его сын Саша. Я знал этого ребенка, когда ему было 3, 5, 7, 10 лет... Больно. Невыносимо больно. Мои соболезнования Сергею и Светлане. Я не найду слов, чтобы утешить вас, друзья. Их не существует. Держитесь... А Саше – Царство Небесное и Вечная Слава!" – написал Бондаренко в Facebook.

Напомним, что Сергей Голяченко – культовый ведущий недельной передачи "Наш футбол" на Первом национальном. Именно ему принадлежит легендарная фраза "Всегда попадайте в девятку и никогда не попадайте в офсайд". После начала полномасштабного вторжения РФ Голяченко-старший, как и его сын, стал на защиту Украины.

