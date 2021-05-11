"Я не хочу уйти в отставку завтра, мы на одно очко отстаем от места в Лиге чемпионов за три игры до конца первенства. Футбол учит, что может произойти что угодно, поэтому нам нужно оставаться на позитиве. Роналду? В этом году Криштиану сыграл много игр и забил много. Сегодня мы решим, что мы будем делать. Данило и Артур также в порядке, и мы можем рассчитывать на них с самого начала игры.

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Завтра Ювентус ожидает деликатный матч, и я надеюсь, что все будут доступны. Наша цель – доказать, что "старая синьора" заслуживает Лигу чемпионов, и мы можем сделать это только с результатами. Мы были разочарованы после поражения от Милана, но наша цель не меняется. Ювентус обязан в это верить.

У меня и у Ювентуса много энергии, мы злые. Мы обязаны верить в себя, потому что мы – Ювентус, и не можем смириться с нашей позицией. Мой долг – сделать так, чтобы игроки, которыми я располагаю, выступали лучше, исходя из их способностей", – приводит слова Пирло официальный сайт Ювентуса.

Напомним, поединок Сассуоло – Ювентус состоится 12 мая, начало в 21:45. Сейчас туринцы занимают пятую строчку с 69 очками в активе.

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