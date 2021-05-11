"Моё будущее ясное и понятное. Этот прекрасный и очень долгий опыт с Ювентусом окончательно завершится в этом году. Я чувствую, что отдал Ювентусу все. Я получил все, и большего сделать нельзя.

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Мы подошли к концу цикла, и это правильно, чтобы избежать препятствий. Или я перестану играть, или найду условия, мотивирующие меня продолжать выступления, или получу другой жизненный опыт. Я возьму все во внимание", – цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на Bein Sports.

Напомним, Буффон выступает за Ювентус с 2001 года, присоединившись к туринскому клубу из Пармы. В 2018-м кипер перешел в ПСЖ, однако уже в следующем году снова вернулся в ряды "Старой синьоры".

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За все время легендарный голкипер провел за Ювентус 683 матча во всех турнирах и завоевал более двух десятков трофеев, среди которых 10 побед в Серии А и четыре триумфа в Кубке Италии.

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