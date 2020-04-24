Кравец назвал качества, которые помогут форварду поехать на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился мыслями о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса и оценил шансы национальной команды в новом розыгрыше Лиги наций.

"Считаю, что перенос турнира – это правильное решение со стороны руководящих органов, и его нужно уважать. С этого нужно извлечь пользу, лучше подготовиться.

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Не было никаких гарантий, что я поехал бы на Евро, если бы он прошел в этом году. Все зависит от решения тренера. Здоровье человека – это самое главное. Надеюсь, сборной Украины перенос Евро пойдет на пользу и мы будем еще сильнее.

Возраст? Надеюсь, это мне не помешает. Все будет зависеть от спортивной формы и моих результатов, а не возраста. Какие шансы у сборной Украины в Лиге наций? Посмотрим, в каком состоянии будут футболисты, дай Бог, чтобы не было травмированных.

Мне кажется, что мы можем играть даже с позиции силы и на равных с нашими соперниками. Конечно, они являются лидерами мирового футбола и диктуют футбольную моду. Будет трудно, но это неоценимый опыт. Думаю, сборная Украины точно не опозорится", – рассказал форвард официальному сайту Динамо.

Напомним, что Евро-2020 сыграют летом 2021-го. В свою очередь в Лиге наций УЕФА 2020/21 "сине-желтые" сыграют против сборных Швейцарии, Испании и Германии.

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