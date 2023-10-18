Дания с проблемами обыграла Сан-Марино в отборе к Евро-2024. Футболисты карликовой страны устроили настоящую охоту на датских звезд. Больше всего досталось Хейлунду, которому в конце матча заехали коленом в спину.

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Форвард Манчестер Юнайтед раскрыл детали общения с соперниками. Как оказалось, Расмусу прямым текстом угрожали. "Они говорили: "Жди следующей дуэли, мы тебя сломаем, терять нечего". Рефери не понимал итальянского, поэтому я его не виню", – цитирует Хейлунда издание B.T.

"Я знаю итальянский. Некоторые игроки Сан-Марино подбегали и говорили всякую гадость. Потом толкали, били, больно хватали. Я считаю, что это неуважение. Так нельзя поступать. Поэтому после нашего гола я показал им наш флаг и сильно аплодировал", – добавил Расмус.