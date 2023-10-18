Данія з проблемами обіграла Сан-Маріно у відборі до Євро-2024. Футболісти карликової країни влаштували справжнє полювання на данських зірок. Найбільше дісталося Хьойлунду, якому наприкінці матчу заїхали коліном у спину.

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Форвард Манчестер Юнайтед розкрив деталі спілкування з суперниками. Як виявилося, Расмусу прямим текстом погрожували. "Вони казали: "Чекай наступної дуелі, ми тебе зламаємо, втрачати нічого". Рефері не розумів італійської, тому я його не звинувачую", – цитує Хьойлунда видання B.T.

"Я знаю італійську. Деякі гравці Сан-Маріно підбігали та говорили всяку гидоту. Потім штовхали, били, боляче хапали. Я вважаю, що це неповага. Так не можна чинити. Тому після нашого гола я показав їм наш прапор і сильно аплодував", – додав Расмус.