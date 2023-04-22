"Это была очень эмоциональная игра, и я разочарован, потому что мы не взяли три очка. Через одну минуту после начала матча мы совершили большую ошибку, пропустив, а потом сделали еще одну, и счет стал 0:2. После всего, что произошло в игре, я по-прежнему считаю, что мы заслуживаем быть на вершине таблицы.

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Вы не можете пропустить три гола так, как мы это сделали, и рассчитывать на победу в играх АПЛ. Нужно совершить чуду или продемонстрировать результативность, как игроки сделали это в последние 15 минут, тогда у вас все еще есть шанс выиграть. Мы снова себе все усложнили, но ошибки – часть игры. Однако за то, как команда отреагировала, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.

Мне приятно тренировать свою команду и приятно быть частью этого клуба и почувствовать то, что я пережил с игроками. В конце нужно было использовать волшебный момент, у нас было два больших шанса при счете 3-3 забить, но этого, к сожалению, не произошло. Я считаю, что каждый должен отключиться, переварить эту игру, а завтра начать думать о том, как победить Манчестер Сити", – рассказал Артета. после матча.

Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, но отрыв от второй ступеньки составляет всего пять баллов. У команды Гвардиолы две игры в запасе.

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