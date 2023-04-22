"Це була дуже емоційна гра, і я розчарований, тому що ми не взяли три очки. Через одну хвилину після початку матчу ми зробили велику помилку, пропустивши, а потім зробили ще одну, і рахунок став 0:2. Після всього, що сталося в грі, я все ще вважаю, що ми заслуговуємо бути на вершині таблиці.

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Ви не можете пропустити три голи так, як це зробили ми, і розраховувати на перемогу в іграх АПЛ. Потрібно зробити диво або продемонструвати результативність, як гравці зробили це в останні 15 хвилин, тоді у вас все ще є шанс виграти. Ми знову собі все ускладнили, але помилки – частина гри. Однак за те, як команда відреагувала, я полюбив своїх гравців сильніше, ніж будь-коли.

Мені приємно тренувати свою команду, і приємно бути частиною цього клубу та відчути те, що я пережив із гравцями. Наприкінці потрібно було використати чарівний момент, у нас було два великі шанси при рахунку 3-3 забити, але цього, на жаль, не сталося. Я вважаю, що кожен повинен відключитися, переварити цю гру, а завтра почати думати про те, як перемогти Манчестер Сіті", – розповів Артета після матчу.

Наразі Арсенал посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, але відрив від другої сходинки складає всього п'ять балів. Команда Гвардіоли має дві гри у запасі.

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