Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился эмоциями после исторической победы над словаками (3:0) в матче за выход на Евро-2023.

"Когда выходит одно целое, кулак, команда – неважно, какое поле и какая погода. И неважно, кто именно вышел в стартовом составе, запасные тоже сыграли свою роль. Да, в некоторых моментах нам было неудобно, но с таким безумным желанием это все неважно.

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Мы знали и понимали, что сильнее соперника в любом аспекте игры. Но в первом матче не было командной игры в плане отбора, энергии и желания. В первой встрече они нас обыграли в желании. Но мы сделали выводы и расставили точки – кто и куда идет", – сказал Трубин в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче (2:3) взяла реванш у Словакии (3:0) и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы.

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