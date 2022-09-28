Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін поділився емоціями після історичної перемоги над словаками (3:0) у матчі за вихід на Євро-2023.

"Коли виходить одне ціле, кулак, команда – неважливо, яке поле та яка погода. І неважливо, хто саме вийшов у стартовому складі, запасні теж відіграли свою роль. Так, в деяких моментах нам було незручно, але з таким божевільним бажанням це все неважливо.

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Ми знали та розуміли, що сильніші за суперника у будь-якому аспекті гри. Але в першому матчі не було тієї командної гри в плані відбору, енергії та бажання. В першій зустрічі вони нас переграли у бажанні. Але ми зробили висновки та розставили крапки – хто й куди йде", – сказав Трубін у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі (2:3) взяла реванш у Словаччини (3:0) і вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи.

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