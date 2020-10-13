Форвард Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал об отношениях с Лионелем Месси во время пребывания в лагере национальной команды – звезды проживают в одной комнате.

"Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется

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Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне. Проходит время, и он начинает: "У нас ужин в девять, осталось полчаса". Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он продолжает: "Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!". И потом я начинаю собираться. Ему не нравится опаздывать", – цитирует Серхио Агуэро Diario Sport.

Заметим, что уже сегодня, 13 октября, сборная Аргентины сыграет с Боливией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат мира-2022.

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