Форвард Манчестер Сіті та збірної Аргентини Серхіо Агуеро розповів про відносини з Ліонелем Мессі під час перебування у таборі національної команди – зірки проживають в одній кімнаті.

"Ми як стара подружня пара. Мессі – жахливий скиглій. Я завжди засинаю з увімкненим телевізором, а на ранок він завжди скаржиться.

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Ми повертаємося в готель о 19:30 і вечеряємо о 21:00. Між цим є час. Але Лео відразу йде в душ і готовий йти вниз. А я в трусах і сиджу в смартфоні. Проходить час і він починає: "У нас вечеря о дев'ятій, залишилося півгодини". Я продовжую сидіти в смартфоні, а він далі: "Залишилося 10 хвилин, ми вічно спізнюємося. Ми тут вже годину". І потім я починаю збиратися. Йому не подобається спізнюватися!", – цитує Серхіо Агуеро Diario Sport.

Зауважимо, що вже сьогодні, 13 жовтня, збірна Аргентини зіграє з Болівією в рамках 2-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

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