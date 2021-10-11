"Несмотря на определенные проблемы, которые у нас были, прежде всего из-за виз в Казахстан, подготовка прошла очень хорошо. Те, кто остался в Сараево, хорошо поработали, и нам удалось получить из этой ситуации позитив, поэтому мы готовы и в хорошем настроении выйдем на матч с Украиной.

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Мы надеемся завтра добиться положительного результата. Украина, безусловно, хорошая команда, которая состоит из качественных футболистов. Мы собираемся победить и сделаем все возможное, чтобы завтра добиться цели. Мы верим в свои качества и впереди у нас трудный матч. Мы ничего не просчитываем, мы просто хотим выиграть", – цитирует Хаджикадунича Футбольный союз Боснии и Герцеговины.

Напомним, встреча между боснийской и украинской командами состоится уже завтра, 12 октября, во Львове. Начало встречи в 21:45.

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