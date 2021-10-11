"Незважаючи на певні проблеми, які у нас були, насамперед через візи у Казахстан, підготовка пройшла дуже добре. Ті, хто залишився в Сараєво, добре попрацювали, і нам вдалося отримати з цієї ситуації позитив, тому ми готові і в гарному настрої вийдемо на матч з Україною.

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Ми сподіваємось завтра досягти позитивного результату. Україна, безумовно, хороша команда, яка складається з якісних футболістів. Ми збираємося перемогти і зробимо все можливе, щоб завтра досягти мети. Ми віримо у свої якості, і попереду у нас важкий матч. Ми нічого не прораховуємо, ми просто хочемо виграти", – цитує Хаджікадуніча Футбольний союз Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, зустріч між боснійською та українською командами відбудеться вже завтра, 12 жовтня, у Львові. Початок зустрічі о 21:45.

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