Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги матча с финнами и поделился ожиданиями от поединка с боснийцами.

"Победа – это очень важно для команды. Это позитивный настрой на следующую игру. У финнов очень хорошие нападающие, они создавали нам немало проблем. Было трудно с ними играть.

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Всегда, когда забиваешь быстрый гол, соперник вынужден идти вперед и открывать зоны. Мы этим воспользовались, когда забили второй мяч.

Босния и Герцеговина – очень хорошая команда. Они также победили (Казахстан (2:0), – прим.). Будем давать бой. Легко и просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать", – сказал Забарный в эфире YouTube-канала "vZbirnа".

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

Уже завтра, 12 октября, подопечные Петракова во Львове сойдутся с Боснией и Герцеговиной. Начало встречи в 21:45.

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