Головний тренер збірної України поділився думками щодо суперників своєї команди, з якими доведеться боротися за право потрапити на чемпіонат світу 2022 року.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі з чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували у четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо, ми грали проти цієї команди у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді матчі з фінами були складними, зараз ця команда продовжує прогресувати. Вже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан.

Багато чого залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді ми зможемо розмірковувати детальніше", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

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