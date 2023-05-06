Президент УАФ Андрей Павелко назвал два фактора, которые будут иметь непосредственное влияние на дальнейшее сотрудничество с Русланом Ротанем.

"Руслан Ротань провел яркую работу с молодежной сборной. Во-первых, он вывел команду на Евро-2023, а во-вторых, важны результаты на чемпионате Европы.

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Мы имеем такую мечту и цель... Потому что мы никогда не выступали на Олимпиаде, и нынешний состав имеет шансы побороться за путевку на Игры. И именно это является продолжением работы с Ротанем, чтобы он готовил сборную на Олимпиаду.

Но после Евро-2023 вместе с новым главным тренером национальной сборной будет принято решение, чтобы мы сделали структуру всех сборных под стратегию наставника главной команды. Поэтому решение относительно будущего молодежки после Евро будет решаться с новым тренером первой сборной", – сказал Павелко в интервью телеканалу ДОМ.

Напомним, Евро-2023 (U-21) стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия.

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