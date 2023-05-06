"Возвращение Кубка Украины – главная задача для тех, кто прорабатывает календарь. Чтобы клубы УПЛ и ПФЛ принимали решение уже с календарем матчей.

Кубок Украины готовится к возвращению – сделан первый шаг к возобновлению турнира

Сами команды просят, чтобы участие не было обязательным в этом году, и мы понимаем их риски", – сказал Павелко в интервью телеканалу ДОМ.

Напомним, последние матчи Кубка Украины были сыграны еще в 2021-м. Розыгрыш 2021/22 так и не доиграли из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а в текущем сезоне турнир вообще не проводится. Существовала определенная вероятность розыгрыша Кубка Украины весной текущего года, но клубы УПЛ выступили против из-за усложненной логистики и отсутствия свободных дат в календаре.

"Це була ідеальна передача": 18-річний герой Олександрії – про футбол Ротаня, гол Реалу та повернення у Горлівку