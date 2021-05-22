"Я недавно узнал, что Хачериди хочет отсудить у клуба миллион долларов. Поэтому пока что-то трудно комментировать. Нужно поднимать и смотреть документы, которые с игроком заключал клуб, когда он был еще ООО Динамо-Брест. Думаю, у Хачериди с клубом были определенные договоренности и бывший владелец должен был их выполнить.

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Динамо в нынешнем виде появилось 16 января 2021 года, имеет статус государственного футбольного клуба. И я считаю, что принимать какие-то финансовые обязательства относительно игроков, у которых были заключены многолетние контракты с другой структурой, а позже были разорваны, это просто неправильно. Мы же не участвовали в процессе заключения этих соглашений.

Я знаю, что ООО Динамо-Брест еще существует, гасятся определенные долги, связанные с хозяйственной и иной деятельностью. Мне кажется, что эта ситуация разрешится еще до суда. Плюс, повторюсь, это договорные отношения между игроком и руководством бывшего клуба. И ответчиками по этому иску мы не собираемся выступать.

Мы ничего никому не должны. Это наша позиция в этой ситуации. В конце прошлого года была аудиторская проверка, и мы спортивную деятельность брали без долгов от ООО Динамо-Брест. Соответственно, никаких финансовых обязательств перед игроком у нас нет", – сказал Николайчук в комментарии ByTribuna.

Напомним, Хачериди планирует обратиться в суд, если Динамо Брест не выплатит ему компенсацию в размере 1 млн долларов за досрочное расторжение контракта. Соглашение украинского защитника с белорусским клубом было рассчитано до конца 2021, но зимой стороны расторгли его из-за смены руководства и сокращения бюджета. Клуб перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

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