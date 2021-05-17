Бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди до сих пор не нашел себе новую команду.

Пока нет ясности относительно нового места работы, Хачериди нашел способ поддерживать физическую форму. 33-летний защитник принял участие в тренировке сборной Украины среди ветеранов. Об этом сообщает страница команды в Facebook.

"Одно дело – выступать в УПЛ, другое – в Первой лиге": Севидов пролил свет на будущее Милевского в Минае

Отмечается, что вместе с Евгением к "ветеранам" присоединились еще две легенды киевского Динамо – Александр Хацкевич и Максим Шацких.

К слову, последним клубом Хачериди было Динамо Брест, с которым он прекратил сотрудничество в конце января. С тех пор Евгений ищет новую команду. Сообщалось, что его не интересуют варианты в Украине, хотя несколько клубов УПЛ делали предложения.

Благословенний подвиг Аліссона, Атлетіко на зубах рветься до титулу, Маліновський знову в ЛЧ – огляд вікенду