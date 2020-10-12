"Мы не увидели Роналду": Дешам расхвалил игру сборной Франции в обороне
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от поединка 3-го тура Лиги наций против Португалии (0:0).
"Мы всегда можем играть лучше. Учитывая уровень соперника, с которым Франция столкнулась команда приняла меры предосторожности, поэтому сегодня вечером мы не увидели Роналду. Нападающим в этом матче было сложнее, и нам нужно было лучше сыграть в атакующей трети, чтобы выиграть эту встречу.
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Нам следует больше уделить внимание оборонительным качествам обеих команд. Полузащитники играли очень хорошо с точки зрения техники и хорошо дополняли друг друга, что дало нам хороший контроль во втором тайме", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Напомним, Франция и Португалия так и не смогли выявить сильнейшего, завершив матч без голов.
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