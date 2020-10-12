"Ми завжди можемо грати краще. З огляду на рівень суперника, з яким Франція зіткнулася, команда вжила заходів обережності, тому сьогодні ввечері ми не побачили Роналду. Нападникам в цьому матчі було складніше, і нам потрібно було краще зіграти в атакувальній третині, щоб виграти цю зустріч.

Довгоочікувана зустріч Роналду та Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Португалія

Нам слід більше приділити увагу оборонним якостям обох команд. Півзахисники грали дуже добре з точки зору техніки і добре доповнювали один одного, що дало нам хороший контроль у другому таймі", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Франція та Португалія так і не змогли виявити сильнішого, завершивши матч без голів.

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