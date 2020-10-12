"Ми не побачили Роналду": Дешам розхвалив гру збірної Франції в обороні
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від поєдинку 3-го туру Ліги націй проти Португалії (0:0).
"Ми завжди можемо грати краще. З огляду на рівень суперника, з яким Франція зіткнулася, команда вжила заходів обережності, тому сьогодні ввечері ми не побачили Роналду. Нападникам в цьому матчі було складніше, і нам потрібно було краще зіграти в атакувальній третині, щоб виграти цю зустріч.
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Нам слід більше приділити увагу оборонним якостям обох команд. Півзахисники грали дуже добре з точки зору техніки і добре доповнювали один одного, що дало нам хороший контроль у другому таймі", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Франція та Португалія так і не змогли виявити сильнішого, завершивши матч без голів.
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