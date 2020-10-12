Первая половина матча прошла почти без моментов при небольшом преимуществе Франции. Во второй половине Мбаппе имел классный шанс отличиться, однако его переброс с острого угла оказалась неточной.

Франция расписала ничью с Португалией в матче за первое место в группе А3 Лиги наций УЕФА

Роналду также имел свои полумоменты, однако однажды поскользнулся и пробил вдоль ворот, а еще дважды ему не дали пробить после подачи углового, и команды завершили вничью. Добавим, что Мбаппе и Роналду впервые встретились на футбольном поле – до этого звездным форвардам не удавалось сыграть друг против друга.

Таким образом, у обеих команд теперь по семь очков в группе А3, но Португалия находится на первом месте благодаря лучшей разнице голов.