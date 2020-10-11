Франция после разгрома Украины кардинально изменила стартовый состав – с того катастрофического для нас вечера в основе остались только Павар и Жиру. На этот раз Дидье Дешам с первых минут бросил в бой Гризманна, Мбаппе, Варана, Погба, Канте, Рабьо, Льориса и Кимпесбе с Люкой Эрнандесом. Фернанду Сантуш, в свою очередь, вернул в основу Бруну Фернандеша, Карвалью, Фелиша, Бернарду Силву и Нелсона Семеду, но оставил на банке Канселу, Жоту и Моутинью.

От первого тайма ожидалась затяжная разведка без обострения, но в таком стиле команды сыграли до самого перерыва. В стартовые 15 минут команды даже не били по воротам, но немало били друг друга – так, Рубен Диаш разбил голову Жиру уже на первых секундах встречи. Дебютный "момент" произошел аж на 20-й минуте, когда Бруну Фернандеш пробил метров с 25-ти после розыгрыша штрафного – мяч рикошетом от защитника медленно пролетел рядом с левой штангой, однако Льорис всё контролировал.

После этого эпизода португальцы ненадолго захватили инициативу, несколько раз обострив игру. Так, на 23-й минуте с правого края штрафной стрелял Роналду, однако удар в последний момент успел накрыть Люка Эрнандес. Ещё через две минуты Семеду ворвался в эту зону и пробил с острого угла в ближнюю девятку, попав во внешнюю сторону сетки. На этом агрессия гостей сошла на нет, а французы в ответ провели ряд атак.

На 33-й минуте одна из них завершилась ударом с острого угла в исполнении Гризманна, однако Патрисиу уверенно поймал мяч. Португалия огрызнулась штрафным на 35-й – подача с него идеально летела на Роналду, но её неудачно прервал Фелиш, замкнув в падении очень неточно. В последующие девять минут моментов не возникало, однако на 44-й Жиру мог открыть счёт вследствие отскока от колена Перрейры – Оливье пробивал с подъёма метров с 18-ти, но запустил мяч на трибуны. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

Второй тайм начался с размена моментами. На 49-й минуте мог забивать Мбаппе, который ворвался на левый край штрафной, эффектно качнул Перрейру и вышел один на один с Патрисиу под острым углом, однако попытку перебросить Руя форвард запорол. Португалия на 50-й ответила забросом Геррейро в штрафную – Криштиану мог пробивать метров с десяти, но поскользнулся, не попав по мячу нормально!

После этого французы провели несколько полумоментов: на 53-й Жиру немного не успел на замыкание подачи Погба, на 55-й Поль пробил из-за пределов штрафной в защитника, а на 57-й комбинация с участием Гризманна и Мбаппе завершилась слишком сильным пасом Антуана в штрафную. Португалия ответила серией подач угловых, во время которых дважды мог забивать Роналду – к счастью для "Ле Бле", мяч с головы Криша снимали Кимпембе и Погба. Постепенно игра вообще скатилась к позиционной борьбе в невысоком темпе, как в первом тайме, хотя тренеры пытались ускорить её.

Середина второго тайма напоминала игру до перерыва. Команды много били друг друга по ногам, а моменты если и создавали, то с мизерным шансом на гол. Так, у португальцы на 70-й и 72-й минутах имели дальние удары в исполнении Перрейры (в Кимпембе) и Фелиша (точно в руки Льорису), а французы за этот период могли похвастаться лишь выстрелом Погба с правого фланга – Патрисиу спокойно поймал мяч. Правда, был в этом отрезке и гол Пепе после подачи со штрафного, но защитник "селесао" даже отпраздновать его не успел. Офсайд. Словом, на поле стало скучно.

В заключительной части встречи футбол стал ещё более тягучим. Дидье Дешам пытался ускорить атаки Франции, выпустив на поле Комана, а Фернанду Сантуш сделал аж четыре замены – сначала выпустил Санчеша, а затем бросил в бой Тринкау, Моутинью и Канселу. В компенсированное время замены португальцев могли сработать: Санчеш на 90+1-й мощно пробивал с дистанции (в руки Льорису), а на 90+3-й Тринкау протащил мяч под удар Роналду с левого края штрафной – Льорис, несмотря на рикошет, спас французов. Марсьяль огрызнулся ударом в падении через себя, но он оказался слишком неточным.

В конце концов, свисток на перерыв зафиксировал нулевую ничью. У обеих команд теперь по семь очков в группе А3, но Португалия находится на первом месте благодаря лучшей разнице голов.