"Мы знаем силу нашего соперника. Наш соперник тоже знает нас. Мы сыграем против динамичной команды опытных и молодых игроков. Оба матча будут тяжелыми. Мы приложим усилия, чтобы пройти в групповой этап Лиги конференций. Мы хотим там играть.

Динамо – Бешикташ: где смотреть матч Лиги конференций

Луческу занимает высокое место в мировом футболе. Как учитель и как тренер. Он также успешно работал в Бешикташе и знает этот клуб. Мы не хотели бы видеть в соперниках такого специалиста. В завтрашнем матче желаю успехов как себе, так и Луческу, но мы хотим пройти дальше.

Мы уверены в себе. Новички, которых мы взяли с собой, будут готовы выйти на поле. Наша ближайшая программа – это матчи с киевским Динамо, которые мы будем играть один за другим (поединок 3-го тура Суперлиги против Аданы Демирспор был перенесен, – Футбол 24)", – цитирует Гюнеша официальный сайт стамбульцев.

Напомним, первая дуэль между Динамо и Бешикташем состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте на стадионе Джулешти. Начало встречи в 20:00.

"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька