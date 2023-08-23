"Ми знаємо силу нашого суперника. Наш суперник теж знає нас. Ми зіграємо проти динамічної команди досвідчених і молодих гравців. Обидва матчі будуть важкими. Ми докладемо зусиль, щоб пройти у груповий етап Ліги конференцій. Ми хочемо там грати.

Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій

Луческу посідає високе місце у світовому футболі. Як учитель та як тренер. Він також успішно працював у Бешикташі і знає цей клуб. Ми не хотіли б бачити у суперниках такого фахівця. У завтрашньому матчі бажаю успіхів як собі, так і Луческу, але ми хочемо пройти далі.

Ми впевнені у собі. Новачки, яких ми взяли з собою, будуть готові вийти на поле. Наша найближча програма – це матчі з київським Динамо, які ми будемо грати один за одним (поєдинок 3-го туру Суперліги проти Адани Демірспор було перенесено, – Футбол 24)", – цитує Гюнеша офіційний сайт стамбульців.

Нагадаємо, перша дуель між Динамо та Бешикташем відбудеться у четвер, 24 серпня, у Бухаресті на стадіоні Джулешті. Початок зустрічі о 20:00.

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