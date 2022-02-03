"Сегодня мы заняты и очень рады Обамеянгу, который будет забивать голы. В июне мы будем еще пытаться усилить команду, и мы на правильном пути", – ответил Лапорта на вопрос о возможном трансфере Холанда в Барселону.

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Напомним, норвежца связывают с переходом в Барселону, хотя в услугах Эрлинга заинтересованы многие топ-клубы Европы, в частности, Челси и Реал.

Добавим, что у Холанда роскошные показатели в этом сезоне – в 20 матчах за Борусию Д форвард забил 23 гола и отдал 6 ассистов.

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