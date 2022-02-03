"Сьогодні ми зайняті і дуже раді Обамеянгу, який забиватиме тут голи. У червні ми намагатимемося ще посилити команду, і ми на правильному шляху", – відповів Лапорта на питання про можливий трансфер Холанда в Барселону.

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Нагадаємо, норвежця пов'язують з переходом у Барселону, хоча у послугах Ерлінга зацікавлено чимало топ-клубів Європи, зокрема, Челсі та Реал.

Додамо, що Холанд має розкішні показники у цьому сезоні – у 20 матчах за Борусію Д форвард забив 23 голи та віддав 6 асистів.

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